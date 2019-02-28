"Укроборонпром" за год существенно снизил возможности для злоупотреблений: сокращен персонал, введен электронный документооборот, - Букин

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

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"Год назад я обещал сокращение персонала на 40%. Мы это сделали. Ввели электронный документооборот. Кстати, немногие компании или министерства могут этим похвастаться. Ввели электронные площадки, отменили квалификацию для предприятий-поставщиков, регулярно информируем правоохранительные органы о фактах злоупотреблений, выявленных на предприятиях в результате ревизий", - отметил чиновник.

При этом он согласился, что скорость реформ оставляет желать лучшего, подчеркнув, что основная причина этого – в законодательном поле.

"Мы инициировали прогрессивный закон про ГОЗ (гособоронзаказ. – Ред.). В структуре концерна сформировали дивизионы. Хотя существует проблема профессиональных кадров. До создания вертикального холдинга – еще долгий путь в вопросах правовой базы. Но в любом случае за год мы значительно снизили возможности для злоупотреблений", - рассказал Букин.

Полный текст интервью с Павлом Букиным читайте здесь.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончания следствия.