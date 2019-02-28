Сейчас мы совсем иначе воспринимаем Россию, чем пять лет назад. Сегодня у нас есть и воля, и способность отреагировать, - Волкер

У Запада сегодня есть способность отреагировать на агрессию России, заявил в интервью "Голосу Америки" специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.



"Сейчас мы совсем иначе воспринимаем Россию, чем пять лет назад. Мы видели российскую агрессию в Крыму и на востоке Украины. И теперь хорошо понимаем, что происходит. Мы уже выстроили систему реагирования на эти вызовы", – сказал Волкер.

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Он отметил, что США ввели санкции, поддерживают реформы в Украине, помогают повысить обороноспособность.



"Мы гораздо теснее координируем наши усилия в этом направлении с Евросоюзом. То есть сейчас у нас гораздо больше ресурсов и лучшее понимание ситуации. Отсюда и мой оптимизм, что сегодня у нас есть и воля, и способность отреагировать гораздо быстрее", – подчеркнул представитель Госдепартамента.

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