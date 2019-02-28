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28.02.19 15:41

Сейчас мы совсем иначе воспринимаем Россию, чем пять лет назад. Сегодня у нас есть и воля, и способность отреагировать, - Волкер

США уже выстроили систему реагирования на вызовы со стороны России, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Сейчас мы совсем иначе воспринимаем Россию, чем пять лет назад. Сегодня у нас есть и воля, и способность отреагировать, - Волкер

У Запада сегодня есть способность отреагировать на агрессию России, заявил в интервью "Голосу Америки" специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы совсем иначе воспринимаем Россию, чем пять лет назад. Мы видели российскую агрессию в Крыму и на востоке Украины. И теперь хорошо понимаем, что происходит. Мы уже выстроили систему реагирования на эти вызовы", – сказал Волкер.

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Он отметил, что США ввели санкции, поддерживают реформы в Украине, помогают повысить обороноспособность.

"Мы гораздо теснее координируем наши усилия в этом направлении с Евросоюзом. То есть сейчас у нас гораздо больше ресурсов и лучшее понимание ситуации. Отсюда и мой оптимизм, что сегодня у нас есть и воля, и способность отреагировать гораздо быстрее", – подчеркнул представитель Госдепартамента. 

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