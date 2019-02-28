Суд РФ приговорил перебежчика из ВСУ Долгополова и его сожительницу к колонии за "шпионаж в пользу Украины"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", сожительницу военного Анну Сухоносову приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима.

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В ФСБ сообщили, что обвиняемые совершили госизмену, выдав государственную тайну спецслужбам Украины. По версии следствия, они сотрудничали с украинской разведкой и за вознаграждение передавали сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота. В ФСБ отметили, что фигуранты дела признали свою вину полностью и раскаялись.

Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова были задержаны в Симферополе в сентябре 2017 года, сообщала "Новая газета". Издание отмечало, что в Украине Долгополова также обвиняют в государственной измене.

"Он служил в военно-морских силах Украины в воинской части А-1743, располагавшейся в Симферополе. После оккупации Крыма не прибыл на территорию континентальной Украины для прохождения дальнейшей службы, а перешел на воинскую службу к государству-оккупанту. Против него, как и против других бывших украинских военнослужащих, изменивших присяге, возбуждено уголовное дело по ст 111 УК Украины "Государственная измена", - рассказали тогда "Новой газете" в СБУ.