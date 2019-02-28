Мы не можем освободить украинских военнопленных моряков. Ключевая задача - не допустить, чтобы подобное повторилось, - Волкер

США исходят из базового принципа: Россия и Украина имеют право общего пользования Керченским проливом и Азовским морем, заявил в интервью "Голосу Америки" специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.



На вопрос, как будет реагировать США, если Россия снова нападет на украинские суда в Керченском проливе, Волкер ответил: "Ключевая задача - не допустить, чтобы нечто подобное произошло снова".

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"Это не в интересах ни одной из сторон, чтобы украинские суда захватывали, а моряков предавали заключению, как это произошло сейчас. Нам нужна тщательная координация, четкая коммуникация и практическое понимание того, что происходит в Керченском проливе. Мы исходим из базового принципа: Крым – это Украина; Россия и Украина имеют право общего пользования проливом и Азовским морем. Для нас это точка отсчета, и мы полностью это поддерживаем", – сказал спецпредставитель Госдепартамента.



Он отметил, что нужно "очень взвешенно подходить к тому, каким образом украинские суда, как коммерческие, так и военные, заходят в пролив и выходят из него, чтобы ситуация, которая случилась в ноябре, не повторилась".



Отвечая на вопрос, какие есть реальные рычаги у США для помощи в освобождении военнопленных украинских моряков, Волкер подчеркнул, что Соединенные Штаты делают все от них зависящее, но решение – за Россией.

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"Мы не удерживаем украинских пленных, это делает Россия. Мы не можем их освободить. Мы сразу же призвали Россию отпустить моряков. Для их удерживания нет никаких юридических оснований. На самом деле и нападение на суда, и захват пленных изначально были незаконными. Однако Россия по нашему требованию прямо ответила, что не собирается их освобождать. Мол, это стало бы подарком для избирательной кампании президента Порошенко. Это очень циничный подход – удерживать этих людей как политических заложников. Но как бы там ни было, мы настаиваем: освободите моряков, верните их семьям, а после давайте вернемся к обсуждению, как решить конфликты, которые Россия развязала на Востоке Украины, вместо того, чтобы доводить дело до эскалации", – заявил Волкер.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.