Преступная группировка, вымогавшая деньги у граждан, ликвидирована в Хмельницком, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили трое жителей областного центра, один из которых ранее судимый за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей. В случае неуплаты "дани" - рэкетиры угрожали физической расправой.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства участниками группировки от жителя областного центра двадцати тысяч гривен.

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Правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Хмельницкого во время получения второй части неправомерной выгоды в размере восемнадцать тысяч гривен.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией, под процессуальным руководством прокуратуры.

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