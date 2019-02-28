Турчинов опроверг, что его автомобиль взорвали: "Мечты недоеденных снегирей не осуществились"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

"В последнее время в сети Интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". В связи с этим сообщаем следующее: Александр Турчинов работает в обычном режиме, автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении.

"Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы. Советую уважаемым СМИ не заниматься тиражированием фейков", - написал он на странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым стал для России капканом, который дал нам выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии, - Турчинов