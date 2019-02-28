"Есть выбор: выучить язык и работать дальше, или не учить его и остаться без должности", - Княжицкий о языковом законе

Об этом журналистам сказал глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект предполагает создание специальных обучающих центров во всех регионах, которые уже создаются.

"Обучение языку является добровольным. Обязательным является его знание", - сказал политик.

Княжицкий отметил, что уже есть много желающих изучить украинский - среди них много чиновников.

"Никто не будет требовать от них уже завтра говорить на украинском. Мы даем время. У них есть выбор: выучить язык и работать дальше или не учить его и не работать на этой должности. Мы демократическое государство, это право выбора", - отметил он.

Также глава профильного комитета пояснил, каким образом будут определять необходимый уровень знаний языка.

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"Мы ввели абсолютно европейские нормы, которые разделяют людей на уровни необходимого знания языка: A, B, C. Это такие же, как вы сдаете тесты по английскому или немецкому языках. Это не диктант и не проверка на знание языка, вы должны доказать, что владеете языком в необходимом количестве для вашей профессии. Например, если вы общаетесь с людьми в кафе, то должны уметь сказать, что борщ стоит 40 гривен, если вы высокое должностное лицо или министр, то вы должны владеть языком, чтобы отвечать на вопросы граждан. И, очевидно, что именно они будут сдавать тесты, а не обычные граждане, которые учили украинский язык в школе и у них есть запись, что они его знают", - отметил он.

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Княжицкий уточнил, что экзамены должны сдавать также те, кто планирует получить гражданство Украины, а также граждане Украины, которым украинский язык нужен для профессии и пребывании на определенной должности. За нарушение норм закона предусмотрена административная ответственность в зависимости от категории необходимости знаний языка.