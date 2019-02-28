В Раде зарегистрирован неотложный законопроект Порошенко про изменение в УК и УПК статьи о незаконном обогащени

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Рроект закона №10110 от 28 февраля авторства президента Украины Петра Порошенко определен как неотложный.

Текст законопроекта в данный момент на сайте Рады отсутствует.

Ранее в этот день П.Порошенко заявил, что в четверг подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг.

Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.