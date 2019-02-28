Мошенник обманул 10 владельцев "евроблях" во Львовской области, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

"По состоянию на 28 февраля в полицию поступили 10 заявлений от жителей Львовской области, которые сообщили, что передавали мужчине, выдавшему себя за таможенного брокера, оригиналы документов на автомобили и деньги в размере от 2 тыс. до 4 тыс. долл. за содействие в таможенном оформлении автомобилей", - рассказал начальник полиции.

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По данным полиции, по этим фактам открыты уголовные производства по признакам ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

По данным главного управления ГФС во Львовской области, с 25 ноября 2018 года Львовская таможня оформила 12569 "евроблях".

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