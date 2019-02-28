"Доверяя Бигусу в одном расследовании, Тимошенко не может не доверять другому", - Ирина Луценко о "фейковом" финансировании "Батькивщины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, толчком к создании комиссии послужило расследование "Bihus.info", в котором утверждается, что финансирование партии "Батькивщина" происходит через подставные лица.

"С помощью карточек кассиров, таксистов, бомжей, свидетелей еговы, граждан Украины неизвестного происхождения финансировался фонд "Батькивщина". Это установил тот же Бигус, про которого Юлия Тимошенко говорила, что он провел невероятное расследование про "Укроборонпром". Теперь он провел расследование по фейковому финансированию "Батькивщины"... Я думаю, что Тимошенко, доверяя Бигусу в одном расследовании, не может не доверять в другом. Я думаю, что она будет также заинтересована в создании следственной комиссии", - сказала Луценко.

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По ее словам, предлагаемая ВСК должна будет в месте с Нацагентством по борьбе с коррупцией провести расследование по наполнении касс фондов кандидатов в президенты.

Также политик сообщила о другом расследовании, которое касается финансировании кампании Тимошенко.

"Другими активистами было проведено расследование по поводу средств, которые использовались Юлией Владимировной Тимошенко, как кандидатом в президенты, для лоббирования своих интересов в США. Ми не видим этих средств в ее декларации и партии. Имея такую скромную декларацию, откуда такие средства на лоббирование интересов в США?", - заявила Луценко.

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