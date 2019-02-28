Суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Житомирской области

Такое решение принял Житомирский окружной административный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В постановлении указывается, что суд отменил рекомендательное решение Житомирского областного совета от 25 октября 2018 года о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта как "противоречащее отдельным статьям Конституции Украины и другим законам".

Напомним, 25 октября 2018 года депутаты Житомирского областного совета ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Это очень улучшает настроение перед поездкой": на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску. ФОТО

Впоследствии иск об отмене моратория в суд подала Житомирская региональная организация политической партии "За життя".

Следом за Житомирской областью подобные моратории ввели местные власти Тернопольской, Ивано-Франковской областях и на Волыни.