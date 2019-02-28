"В США тоже нет этой статьи", - глава Конституционного суда Шевчук об отмене нормы о "незаконном обогащении"

Как передает Цензор.НЕТ об этом глава Конституционного суда Станислав Шевчук написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Осознавая важность борьбы с коррупцией в Украине, я уверен в том, что оружие для этой борьбы должно быть качественным, эффективным и отвечающим поставленным целям. Задача Конституционного Суда заключается именно в том, чтобы выяснять настоящий, истинный смысл проблемы, выявлять допущенные законодателем сознательно или бессознательно ошибки при принятии любых законов. Проведена серьезная и тщательная работа, почти все научные учреждения предоставили свои выводы по этому вопросу. К сожалению, пришлось констатировать, что в этой редакции норма неконституционно и непригодна для применения и достижения своей цели.

В мотивировочной части решения, которое опубликованно, Суд подробно предоставил аргументы, с которым он пришел к соответствующему заключению. В частности, применена юридическая конструкция "законность приобретения которых (доходов) не проверено доказательствами", противоречит ст. 8, 62 и 63 Конституции Украины и фактически возлагает на обвиняемого обязанность собирать доказательства для доказательства своей невиновности. Это непростое решение, однако совершенно оправдано ввиду того, что борьба с коррупцией должна быть реальной, а не мнимой. Качество антикоррупционных законов имеет особое значение в этой борьбе, но в первую очередь они должны соответствовать Конституции Украины и, в частности, закрепленному в ней принципу верховенства права и презумпции невиновности. В противном случае борьба с коррупцией не будет эффективной.

Хочу попутно заметить, что Соединенные Штаты Америки, сделали очень много в сфере противодействия коррупции, отказались криминализировать незаконное обогащение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о незаконном обогащении именно через противоречие указанной нормы презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США. Американское правосудие преследует коррупционеров по уголовным статьям, в которых отсутствуют неконституционные конструкции. Так что и украинский законодатель должен учесть приведенные доводы и уделить особое внимание качеству законов и соответствия их Конституции Украины. должен еще раз подчеркнуть, что каждое обращение, которое рассматривает КС оказывает существенное влияние на политическую жизнь страны, ведь мы судим не людей, а законы. Если бы суд не вынес это решение, оно бы все равно имело б взрывной эффект, поскольку в этом обращении говорится о борьбе с коррупцией.

Конституционный Суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов, а осуществляет свою важнейшую конституционную функцию сохранения и защиты конституционного порядка в стране.

Суд не поддавался никакому давлению ни в этом вопросе, ни в каких-либо других, будет демонстрировать независимость и компетентность. Над нами только Конституция".

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.