Иностранцы усыновили за 2018 год почти 12 000 детей из Украины, - МИД

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в 2018 году иностранные граждане усыновили 11814 детей – граждан Украины.

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Кроме того, в 2018 году удалось вернуть в Украину 13 человек, пострадавших от торговли людьми.

При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением.

71 украинцу была возвращена недополученная зарплата на общую сумму $560087.