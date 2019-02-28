Если бы Гриценко и Садовый объединили силы, один из них мог бы выйти во второй тур выборов, - Кожемяко

Такое мнение в колонке для издания "Новое время" высказал генеральный директор группы компаний "Агротрейд" Виктор Кожемяко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Глядя на политическое поле, я лично наблюдаю полное отсутствие перспективы на улучшение жизни. Не моей личной, а жизни именно в Украине. Я четко понимаю, что улучшиться жизнь может только в результате политических преобразований, прихода к власти тех, кто еще не был на высших государственных постах", – пишет он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат". ФОТО

По словам Кожемяко, лагерь демократической оппозиции пока не смог предложить мыслящему избирателю достойной альтернативы.

"На это без слез не взглянешь. Один известный и достойный человек долго держит интригу, призывает всех умных не сдаваться, и в итоге сам сходит еще до начала кампании. Второй уже кандидат в президенты говорит в одном из роликов, что власть хочет нас выдавить из страны, и мы им не дадим этого сделать, но при этом не говорит как и не хочет идти на какие-либо жертвы для этого. Третий убеждает всех не верить рейтингам и голосовать только за него. Четвертый готов сойти с дистанции при условии, что объединятся первые трое, хотя первый уже точно не кандидат и так далее", – пишет Кожемяко.

"Очевидно, что самый высокий рейтинг из более-менее новых лиц сейчас у Анатолия Гриценко и очевидно, что поддержка его Андреем Садовым, могла бы дать ту синергию, которая, возможно, помогла бы ему оставить позади Бойко и приблизиться к основной тройке кандидатов", – предполагает автор.

Также на Цензор.НЕТ: Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижении единого кандидата от демсил

По мнению Кожемяко, подобное объединение позволило бы привлечь ярких общественных лидеров и политиков "новой волны". Поддержал бы его и средний бизнес. "Это могло бы дать все шансы кандидату от демократической оппозиции набрать разгон и бороться за выход во второй тур", – делает вывод колумнист.

"Очень хочу, чтобы альтернатива была. Не только я, но и многие украинцы, мечтающие о более быстрых и существенных переменах к лучшему. Может быть, тогда и покидать свою страну будет гораздо меньше граждан", – подытоживает Кожемяко.