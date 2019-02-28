Активист Стерненко призывает сорвать выступления в Украине сатирика Жванецкого, принявшего орден от Путина

Указ о награждении Жванецкого орденом был опубликован сегодня, 28 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

В документе говорится, что Жванецкий награждается орденом "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства".

В марте у артиста запланированы два концерта в Киеве и Одессе. Бывший глава одесского "Правого сектора", активист Сергей Стерненко потребовал отменить их, написав об этом в Facebook.

"Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев", – отметил он.

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Активист добавил, что у артиста "есть альтернатива" – Жванецкий может "публично отказаться от награды, объяснив, что агрессия России к Украине неприемлема".

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.

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Михаил Жванецкий родился в Одессе, живет в РФ, с 1988 года является художественным руководителем Московского театра миниатюр, с 1990-го – президентом Всемирного клуба одесситов. 6 марта артисту исполнится 85 лет.