Монетизированные субсидии получат 3,4 млн домохозяйств, средний размер выплат составит 1,6 тыс. грн, - Гройсман

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер отметил, что монетизированные субсидии получат все, кому они назначены, а это около 3,4 млн домохозяйств.
"Субсидии - это средства людей. Люди получат наличные", - подчеркнул Гройсман.
По его словам, ориентировочная субсидионная выплата составит около 1 600 грн. Средства, которые будут сэкономлены за счет эффективного потребления, останутся на другие нужды семьи.
"И это также будет стимулировать энергосбережение", - уверен Гройсман.