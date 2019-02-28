Точность украинских ракет и снарядов проверяют при помощи мобильной радарной системы траекторных измерений

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в информагентстве Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобильная радарная система траекторных измерений MFTR-2100/40 была приобретена в Дании. За неполный год работы с ней специалисты института провели ряд важных испытаний 152-мм снарядов, 60-мм мин для новых украинских минометов, крылатой ракеты "Нептун" и неуправляемых реактивных снарядов РС-80 "Оскол" и др. А недавно на полигоне "Ягорлык" было проведено испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор", – рассказали в информагентстве Минобороны.

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По словам представителя информагентства, датская система позволяет с большой точностью фиксировать траекторию, дальность, скорость и температуру ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, самолетов и БПЛА. Радар комплекса может автоматически сопровождать до 256 объектов на дальность до 250 км. Комплекс записывает все данные и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Аналогов этой системе в Украине нет.

В текущем году сотрудники института ожидают новое оборудование, которое позволит продвинуться в создании мобильной унифицированной многопрофильной полигонно-испытательной базы для исследования практически всей номенклатуры вооружения и военной техники.

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