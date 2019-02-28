Журналист Братущак заявил о масштабной цензуре Порошенко на ТВ: "Это российская история. АП умеет находить подходы к владельцам СМИ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на УП.

Братущак отметил: "Здесь следует понять две вещи.

Первая. Почему ZIK в лице Дыминского и руководства телеканала пошли на подобное?

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Ответ очень четко дал мне один знакомый медийник с огромным опытом работы на различных телеканалах. "Администрация президента с телеканалами работает системно и упорно. И ей удается находить подходы к владельцам".

Дело же не только в ZIK. Свой "подход" АП нашла ко многим телеканалам. Разве что группа каналов Игоря Коломойского держится в стороне. Но там свои "тараканы", которые ничем не лучше.

К сожалению, ZIK использовали для наиболее грязных зашкваров. Которые даже для "Прямого" считаются перебором. "Интервью" Семочко и Гладковского - самые яркие примеры. Это те случаи, когда даже непричастны к этим "интервью" журналисты чувствуют, как в дерьме искупались. От которого просто так не отмежуешься, вовек не отмоешься.

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Второе. Почему молчат журналисты?

Причины у каждого могут быть свои. У кого-то кредит, у кого дети, у кого мать больная.

Но объединяет одно: страх потерять работу с пониманием, что лучших условий особо не найдешь. И дело не в деньгах. На какой телеканал ни посмотри - у каждого свои "условия". "Условия", с которыми или сразу не согласишься, или долго не сможешь терпеть.

Мы оказались в ситуации, когда профессия тележурналиста превращается в профессию телепроститутки Послушного работника без позиции и принципов.

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Кто-то сравнивает это с 2013-м и "сотрудничеством" телеканалов с Януковичем. Начальствующий - с 2003-м и влиянием на телеканалы Кучмы-Медведчука.

А я вижу русскую историю. Где тележурналистику уничтожили под ноль. Медиаработники федеральных телеканалов есть, а журналисты - только название места работы в удостоверениях "Пресса". И я не хочу такого для своей страны, для своей профессии, для себя.

И мириться с этим, делать вид, что все в порядке, то все не я, больше не хочу. Не могу. И поэтому просто ушел. Путь к цензуре - не для меня".

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