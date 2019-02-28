40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Среди них 57% - это жители Луганской и Донецкой областей. Этот процесс не занимает много времени, и стоит заметить, что временно изменить место голосования можно до 25 марта", - сообщила Слипачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29,8 млн граждан будут включены в списки избирателей, - Слипачук

Напоминаем, 31 декабря 2018 в Украине стартовал процесс выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. 8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на должность главы государства.