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28.02.19 21:38

40 тыс. граждан воспользовались правом изменения места голосования, - глава ЦИК Слипачук

Почти 40 000 граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования.

выборы

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Среди них 57% - это жители Луганской и Донецкой областей. Этот процесс не занимает много времени, и стоит заметить, что временно изменить место голосования можно до 25 марта", - сообщила Слипачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29,8 млн граждан будут включены в списки избирателей, - Слипачук

Напоминаем, 31 декабря 2018 в Украине стартовал процесс выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. 8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на должность главы государства.

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