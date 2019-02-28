Луценко: На нардепа Дубиля будет подано представление о снятии неприкосновенности после проведения экспертиз

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Генпрокурор в эфире телеканала "Прямой".

Говоря о так называемой "избирательной пирамиде", организованной депутатом В.Дубилем, подчеркнул: "У нас не доказано, что этим процессом руководит кандидат в президенты. Мы знаем точно, что этим процессом руководит народный депутат Дубиль. И у нас есть тому доказательства".

При этом генпрокурор напомнил, что нардеп не пришел в четверг на допрос в Госбюро расследований.

"Легче рассказывать о политических репрессиях вместо того, чтобы прийти, прослушать свой записанный голос, который обещает деньги участникам "пирамиды". Он этого боится, просто банально тупо боится и заявляет после этого о политических репрессиях", - отметил Ю.Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "БПП" требует создания следственной комиссии по проверке фактов подкупа избирателей командой Тимошенко, - Герасимов

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли подано в парламент представление на депутата В.Дубиля, генпрокурор сказал: "Как только… У нас правовое государство. У нас есть процедуры. И по ним мы должны сначала найти доказательства его причастности, например, взять добровольно его голос и сравнить с голосом на пленке. Есть он это не делает (не даёт образец голоса), нам придется взять его голос с выступления в Верховной Раде, отдать на экспертизу и сравнить. Как только это сойдется, я вынужден буду пойти в парламент с представлением о снятии неприкосновенности. С одного раза угадайте, чем это закончится".

По словам генпрокурора, до этого момента следствие не имеет права проводить обыски ни в офисе депутата, ни в его жилище.

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало народного депутата фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля для участия в допросе в уголовном производстве по ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины в качестве свидетеля.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" обвинила АП в провокации: Нанятые штабом БПП люди от имени нашей партии должны раздавать деньги за участие в митинге

21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили "избирательную пирамиду" в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность "избирательной пирамиды". Им оказался член партии ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.