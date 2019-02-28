Российские тюремщики не пускают украинского консула к Кольченко, называя его гражданином РФ, - спикер МИД Зеленко

Об этом спикер МИД Екатерина Зеленко заявила сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Руководство исправительной колонии №6 по Челябинской области 25 февраля отказало украинским консулам в посещении Александра Кольченко, аргументируя это тем, что Александр якобы является гражданином Российской Федерации", - подчеркнула Зеленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец, политзаключенный, - Кольченко отвечает на вопросы представителей общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. ВИДЕО

Она констатировала, что Россия продолжает незаконно переводить в свое гражданство украинцев. "И, к сожалению, это уже не единичный случай насильственного перевода в гражданство Российской Федерации с тем, чтобы иметь возможность проводить судилище над украинцами по правилам российской псевдофемиды", - сказала спикер МИД.

"Мы требуем от российских властей прекратить эту вакханалию и бесправие, и освободить украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах", - заявила Зеленко.

Читайте также: Кольченко стал бледным и замкнутым, перестал улыбаться, - адвокат после свидания с украинским политзаключенным

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Читайте также: Украинский политзаключенный в РФ Кольченко провел новогодние праздники в штрафном изоляторе, - правозащитница Щур