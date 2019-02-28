Украинского политзаключенного в РФ Балуха этапируют в одну из колоний Твери, где применяют насилие к заключенным, – адвокат

Об этом 28 февраля рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима. В Твери достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях", – сказала Динзе.

По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенного Балуха этапировали в Краснодар голодным и без вещей, - правозащитники (обновлено)

"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет. Либо информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного "сидельца" и соответственно перевела его в другую колонию", – считает адвокат.

Публичных комментариев ФСИН России по поводу условий будущего содержания Балуха нет.

Ранее стало известно, что украинского активистаВладимира Балуха, осужденного в оккупированном Крыму, этапируют в одну из колоний российской Твери.

Напоминаем, 25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Ранее подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

Также читайте: Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Балух не будет просить о помиловании, – Чийгоз