Амбиции наших политиков губят Украину, - Глузман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Глузман отметил: "В декабре 2018 г. я и мои молодые коллеги обратились к претендентам на президентский пост с предложением: по возможности отбросить свои личные амбиции и сделать все возможное, чтобы Президентом стал не тот, кто так стремится повторить свою каденцию. Мне очень больно было видеть, как наши иногда мягкие, даже вкрадчивые слова не были услышаны.

Когда-то в далекой моей молодости, в политическом лагере, мы, политзаключенные, требовали, чтобы нам дали возможность участвовать в тех самых советских выборах. Мы понимали, что нас очень мало в сравнении с двумястами миллионами избирателей товарища Брежнева, но мы все же хотели создать хотя бы маленький альтернативный голос. Нам не разрешили.

Сегодня, когда страна действительно имеет возможность стать демократическим, правовым государством, мне очень больно видеть, как некоторые из кандидатов по-прежнему слышат только свой внутренний голос. Надеюсь, что эта ситуация постепенно изменится. Так должно было сложиться. Но пока - не случилось. Как бы я ни относился к некоторым из претендентов на президентский престол, знаю одно: амбиции наших политиков губят Украину.

Господин Садовый попросту обязан объединить свои усилия и свой электорат (пояснив свои мотивы поддерживающим его гражданам Украины) с более популярным политиком. К примеру, с Гриценко. Иначе все мы, украинцы, проиграем".

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