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01.03.19 07:19

Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены 1 наемник, вооружение и военная техника противника, в том числе САУ и ПТРК, - штаб

28 февраля российские оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, противник применил 16 раз, потратив 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял опорные пункты украинских сил:

- из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино;
- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;
- дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
- дважды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:

- из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое;
- из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы;
- из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Новозвановка;
- из минометов калибра 120 мм - возле города Попасная;
- из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Золотое-4;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

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"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Кроме того, уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс.

Также в штабе добавили, что с начала текущих суток позиции наших войск враг не обстреливал.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены 1 наемник, вооружение и военная техника противника, в том числе САУ и ПТРК, - штаб 01
Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены 1 наемник, вооружение и военная техника противника, в том числе САУ и ПТРК, - штаб 02

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