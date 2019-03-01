Денисова в ООН рассказала о жестоком обращении с 69 политзаключенными и 24 военнопленными, которые содержатся в РФ и временно оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека на своей странице в Facebook.

"Продолжается моя работа на 40-й сессии Совета ООН по правам человека.

Обсуждаем доклад независимого эксперта по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания по результатам визита в Украину. Во время своего выступления сообщила, что такие факты были выявлены мной в местах несвободы. По этому поводу направлены рекомендации правительству", - написала она.

Вместе с тем, Денисова отметила, что рассказала о том, что есть информация о жестокого обращения с гражданами Украины, которые находятся на территориях временно оккупированного Донбасса и Крыма: "Отметила, что уже пять лет мы не можем проводить мониторинг на территориях, неподконтрольных украинскому правительству. Оккупационные войска на Востоке Украины используют жилые кварталы для размещения вооружения. Мирное население ограничено в передвижении и живет в постоянном страхе. Вследствие минирования значительных территорий погибают и получают увечья взрослые и дети. Украинцев незаконно задерживают и похищают, с ними жестоко обращаются и устраивают избиения. Эти факты подтверждаются Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине".

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Также она добавила, что на начало военной агрессии РФ (2014) в местах несвободы в Луганской и Донецкой областях находилось более 16 000 осужденных.

"Сейчас их тоже подвергают избиениям и жестокому обращению. Медицинская помощь заключенным не предоставляется. У большинства граждан уже закончился срок отбывания наказания, но их не отпускают, а их труд используется как рабский. Случаи жестокого обращения наблюдаются также по 69 политзаключенным и 24 военнопленным, содержащихся на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Ситуация с некоторыми нашими гражданами является критической и требует немедленного вмешательства европейского и мирового сообщества. Павел Гриб и Эдем Бекиров находятся в тяжелом состоянии. Трое раненых военнопленных моряков Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока требуют квалифицированного медицинского лечения.

Считаю, что объединение всех сил и возможных методов, влияние ООН на эту ситуацию является эффективным методом защиты прав и свобод наших граждан", - сообщила Денисова.