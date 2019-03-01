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01.03.19 08:35

После строительства "Северного потока-2" РФ может организовать новую газовую войну, - Климкин

После строительства "Северного потока-2" Россия уже не будет соблюдать никакие правила.

климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение выразил Польскому радио глава МИДа Украины Павел Климкин.

"Безусловно, Россия организует новую газовую войну, если "Северный поток-2" будет построен. Она использует любые средства, будь то внезапное падение давления в трубе... Такие провокации будут, как только "Северный поток-2" будет построен. И любые гарантии со стороны России... Ну, посмотрите, Россия нарушила все, что возможно", - сказал он.

По словам Климкина, строительство "Северного потока-2" представляет опасность для всего региона: "Очень велика угроза для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает по отношению нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает больше, чем 1000 млрд куб. м газа. Как она будет защищать этот транзит, к каким провокациям она будет прибегать?", - сообщил он.

Министр также добавил, что в предотвращении этих угроз Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Польшей: "Строим интерконнекторы, говорим о поставках газа, говорим о поставках сжиженного газа, говорим о соединении энергетических систем. У нас, кстати, очень много классных проектов. Есть довести их до конца. Украина и Польша - они особые стратегические партнеры во всем. Но в том числе и в энергетическом секторе. От нашего партнерства, от нашей дружбы очень многое будет зависеть в контексте того, как Европа будет выглядеть в ближайшие годы", - сказал Климкин.

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Как сообщалось, газопровод "Северный поток-2" строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его протяженность составляет более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2". Кроме того, противниками этого проекта являются США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.

25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас моряки находятся в Москве в СИЗО. Все они признали себя военнопленными.

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