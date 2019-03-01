Рада сегодня заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение языкового закона

Этот вопрос включен в повестку дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с Часа вопросов к правительству.
После этого повесткой дня предусмотрено продолжение рассмотрения законопроекта №5679-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как сообщалось, проект закона о языке в первом чтении был принят 4 октября 2018 года. Документ предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Подготовка проекта ко второму чтению продолжалась около четырех месяцев. За это время комитет ВР по вопросам культуры и духовности обработал около 2,5 тысячи поправок к этому документу, поступивших от депутатов.