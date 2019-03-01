Это родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о фейковых спонсорах "Батьківщини"

Украинские бизнесмены финансируют партию "Батьківщина" через подставных лиц. Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, комментируя вопрос журналиста программы "Наші гроші" Дениса Бигуса, что на ее избирательную кампанию внесли очень крупные суммы безработные или кассиры супермаркетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Мы ценим работу журналистов-расследователей. И мы всегда благодарны за их работу. Их работа опасна, и вы знаете, сколько журналистов пострадали и сколько журналистов убили. Поэтому мы очень внимательно относимся к любым расследованиям, в том числе касающимся нашей команды", – заявила Тимошенко.

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Она сообщила Бигусу, что ознакомилась с его материалами, после чего штаб связался с некоторыми регионами, чтобы проверить, откуда взялись крупные пожертвования.



"Выяснилось, что те средние предприниматели, которые хотят сегодня помочь нам и перечислить деньги, а нас поддерживают по всей стране, – они не могут этого сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, забирают у них все, что у них есть. И это террор, который идет по всей стране", – подчеркнула лидер "Батьківщини".



По ее словам, бизнесмены "находят своих родственников", которые не являются предпринимателями, и перечисляют деньги от их имени.

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Напомним, 28 февраля 2019 года "Наші гроші" опубликовали расследование о фейковых донорах партии "Батьківщина". Журналисты опросили людей, которые пожертвовали большие суммы на партию. Кассир Наталья Зубар, перечислившая на счета партии около 1,5 млн грн за полгода, заявляла, что передавала свою банковскую карту племяннице. Сотрудница автомойки сначала сказала, что не слышала о взносе, позже заявила, что перечисленные 460 тыс. грн – это были ее личные накопления. Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях. Тимошенко в комментарии "Нашим грошам" выдвинула версию, что это может быть результатом деятельности спецслужб.