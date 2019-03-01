При спуске с Говерлы потерялись двое туристов, женщина - травмирована. Поисково-спасательная операция ведется со вчерашнего дня, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.

"28 февраля в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (спуска с г. Говерла в сторону долины Козмещик) Раховского района травмировалась туристка. Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями г. Одесса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения с. Лазещина и г. Рахов в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.

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"Поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склоны, обледенения снежного покрова и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков", - сообщили в ГСЧС.

В 07:30 на помощь спасателям Закарпатья дополнительно привлечено Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение в ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.