От Порошенко уходит советник по экономике Уманский: не согласен с политикой правительства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Inforesist.

По данным ТСН, Уманский не согласен с политикой, которая сейчас проводится правительством в финансовой, бюджетной и банковской сферах.

По словам экономиста, на все предложения и советы, которые он посылал Президенту относительно своего видения развития и изменений в финансовой и экономической политике страны, в АП не реагировали.

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"Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цели, и мы занимаемся непонятным таргетированием инфляции. Нет цели развития экономики - есть подмененная, искусственная цель, и, к сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику менять", - сказал он.