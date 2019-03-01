Финальный рейтинг на 78 должностей судей Верховного Суда будет сформирован по конкурсным результатам 189 кандидатов

По итогам проведенных собеседований, а также пленарных заседаний членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины при участии Общественного совета доброчесности (ОСД), которые продолжались с 30 января по 26 февраля 2019 г. 46 кандидатов прекратили участие в конкурсе на должности судей Верховного Суда, 39 из них имели вывод от ОСД, сооб щает Цензор.НЕТ.

Всего в Комиссии от ОСД поступили 72 вывода, один из которых отменен ОСД:

по кандидатам в Кассационный гражданский суд 16 выводов, 9 из которых поддержаны Комиссией;

по кандидатам в Кассационный уголовный суд 14 выводов, 8 из которых поддержаны Комиссией;

по кандидатам в Кассационный административный суд 21 вывод, 12 из которых поддержаны Комиссией;

по кандидатам в Кассационный хозяйственный суд 20 выводов, 10 из которых поддержаны Комиссией.

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Таким образом во время этого этапа конкурса ВККС учла 55% от общего количества выводов, которые предоставила Общественный совет доброчесности, а также признала такими, что не подтвердили способность осуществлять правосудие и прекратила участие в конкурсе 7 кандидатов, доброчесность которых не вызывала вопросов у общественности.

"Последние несколько месяцев Комиссия работала в режиме нон-стоп. Во время собеседований и пленарных заседаний, которые в целом продолжались в течение месяца, все участники имели возможность высказаться, а кандидаты опровергнуть негативную информацию или объяснить противоречивые данные. В результате сложнейшего испытания во время второго конкурса в высшей судебной инстанции будут выбраны 78 победителей из 189 кандидатов, успешно прошедших все этапы конкурсного отбора. Хотелось бы, чтобы они усилили качественную работу новой высшей судебной инстанции, которая уже год получает положительные отзывы о своей работе", - отметил заместитель Председателя ВККСУ Станислав Щотка.

Собеседования проводили четыре коллегии ВККСУ в соответствии со специализацией кассационных судов в составе Верховного Суда (гражданский, хозяйственный, уголовный и административный). Во время собеседования рассматривались заключение или информация относительно кандидата от Общественного совета доброчесности. Для голосования в пленарном составе, то есть в полном составе, Комиссия исследовала информацию из досье, заключения ОСД и получала объяснение кандидата. Все собеседования проходили в режиме он-лайн и любой может их пересмотреть на канале ВККСУ в YouTube.

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Напомним, что 2 августа 2018 г. был объявлен второй конкурс в Верховный Суд. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущены были 566 кандидатов. В сдаче анонимного тестирования приняли участие 525 кандидатов, а в написании практического задания - 316 кандидатов. По результатам специальной проверки к этапу собеседований были допущены 235 кандидатов.