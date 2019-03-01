30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, - Холодницкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире "1 + 1".
По его словам, за весь период работы САП и Национального антикоррупционного бюро было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении, 65 производств расследуются, 37 производств закрыто, а 4 производства направлены в суд с обвинительными актами.
Холодницкий отметил, что не может комментировать решение КС, но он не соглашается с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.
"37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакой тяжести доказывания на фигурантов дела", - отметил он.
Как сообщалось, 28 февраля Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пензеник.
Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.
Антикоррупционная инициатива Европейского Союза EUACI возразила содержательность аргументов, руководствуясь которыми Конституционный суд решил признать статью о незаконном обогащении неконституционной.
Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.
Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было среди пунктов меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.