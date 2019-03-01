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01.03.19 10:01

В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали. ФОТОрепортаж

В четверг около полуночи на Броварском проспекте в Киеве при столкновении автомобиля Peugeot скорой медицинской помощи и легковушки ZAZ Vida погибли три человека, еще трое пострадали.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам очевидцев, на части дороги, где проводились строительные работы, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил скорую.

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Две женщины и мужчина, которые находились в автомобиле, погибли на месте. По предварительной информации - это были родители с дочерью. Чтобы достать их тела, потребовалась помощь спасателей ГСЧС.

В скорой, кроме водителя находилось двое медиков и пациент, которого везли в больницу.

Врачей и пациента госпитализировали, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 01
В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 02
В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 03
В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 04
В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали 05

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