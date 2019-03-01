В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
По словам очевидцев, на части дороги, где проводились строительные работы, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил скорую.
Две женщины и мужчина, которые находились в автомобиле, погибли на месте. По предварительной информации - это были родители с дочерью. Чтобы достать их тела, потребовалась помощь спасателей ГСЧС.
В скорой, кроме водителя находилось двое медиков и пациент, которого везли в больницу.
Врачей и пациента госпитализировали, водитель не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.