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01.03.19 11:03

Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко

Суд признал недействительным и противоправным постановление ЦИК с разъяснением по агитации, удовлетворив тем самым иск кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Весна - и утром первая победа! Мы выиграли суд - он осудил ЦИК за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов за якобы законные выплаты "агитаторам" гаранта. ЦИК вышел за пределы своих полномочий, начал указывать правоохранителям, мол, это не подкуп, а норма. Суд ударил по рукам их ЦИК - признал его постановление незаконным и недействительным! Прошу Вас максимально распространить эту информацию. И спасибо нашим профессионалам-юристам штаба под руководством Николая Катеринчука!", - написал он.

Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко 01

В свою очередь, представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий сообщил Интерфакс-Украина о том, что Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление ЦИК №376 от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.

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Он отметил, что соответствующее решение суд принял на заседании, которое началось в 17:00 28 февраля и завершилось после полуночи.

В качестве третьей стороны на стороне истца А.Гриценко выступала кандидат в президенты Юлия Тимошенко, которую в суде представлял народный депутат и ее уполномоченный представитель в ЦИК Сергей Власенко.

"Мы доказали, что ЦИК вышла за пределы своих полномочий, она не имела права толковать императивную норму, которая запрещает оформление договоров с избирателями, какие-либо доплаты им с избирательного фонда. Таким разъяснением они хотели через компенсацию затрат легализировать просто раздачу наличных средств через "прокладку", то есть избирательный фонд перечислят средства на общественную организацию, а она должна компенсировать якобы затраты на телефонную связь, проживание, поездки", - отметил Р.Чернолуцкий.

Он указал, что данное постановление ЦИК не обязаны и не должны применять правоохранительные органы. "Соответственно, эти разъяснения не могут быть обязательными ни для окружных, ни для участковых избирательных комиссий, ни для остальных субъектов избирательного процесса. А это означает, что использование юридическими лицами денег, которые поступили из избирательных фондов на так называемые компенсации, противозаконно", - пояснил Р.Чернолуцкий.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде.

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Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко 03
Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко 04

Фото: Гриценко/Facebook

Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".

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