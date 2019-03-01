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01.03.19 12:06

Представителя президента Герасимова пригласили на ток-шоу "Право на власть", а потом не пустили из-за "страха перед неудобным спикером", - пресс-служба БПП

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" возмущена недопуском депутата Артура Герасимова на ток-шоу "Право на власть", которое состоялось 28 февраля на канале "1+1" при участии нескольких кандидатов в президенты.

Представителя президента Герасимова пригласили на ток-шоу "Право на власть", а потом не пустили из-за "страха перед неудобным спикером", - пресс-служба БПП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Приглашение представителя Президента в социальных сетях подтвердила и ведущая программы Наталья Мосейчук. Однако впоследствии редакция решила исключить Герасимова из списка приглашенных гостей, утверждается в заявлении.

"Особенно возмущает факт, что предыдущий анонс программы прозвучал не от редакции программы, а от Юлии Тимошенко, которая, как оказалось, четко владеет темой и нюансами задолго до предстоящего эфира", - говорится в заявлении БПП.

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"Ток-шоу "Право на власть" превратилось в информационного киллера по вызову у олигарха Игоря Коломойского", - считают в политсиле.

Фракция БПП требует от редакции проекта "Право на власть" придерживаться журналистских стандартов, в частности, относительно объективности и непредвзятости.

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