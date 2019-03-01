Мы видим неистовое противодействие РПЦ признанию ПЦУ, - Епифаний

Москва привлекает много сил, чтобы опорочить Православную церковь Украины, и делает все возможное, чтобы греческие церкви не признали ПЦУ. Об этом в интервью ВВС заявил предстоятель поместной церкви митрополит Киевский Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Мы настроены оптимистично – это все вопрос времени. Я общался с иерархами разных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поэтому считал, что этот процесс будет более быстрым. Но, к сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы этого не произошло. Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной церкви, убеждают в том, что церковь не имеет будущего, собирают разные исторические факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не присоединялись к процессу признания автокефалии Православной церкви Украины. И мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне признанию нашей автокефалии", - заявил Епифаний.

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"Я верю, что постепенно, с Божьей помощью, признание произойдет. Возможно, не так быстро, как мы мечтали. Но это будет. В марте должно состояться заседание архиерейского собора Элладской церкви, мы услышим их ответ, и тогда будем видеть, как нам действовать в будущем", - добавил митрополит.

Он отметил, что 18 февраля синод Кипрской церкви принял заявление, которым практически признал автокефалию украинской церкви и раскритиковал действия Русской православной церкви.



"Они критикуют Москву и ее действия, четко указывая, что один из предстоятелей не имеет права исключать из диптихов другого предстоятеля, – это не служит проявлением христианского смирения. Мы все должны сотрудничать в духе христианского смирения и любви, а со стороны Москвы сейчас этого в православном мире нет, она противодействует практически всем, Москва разрушает единство", – подчеркнул Епифаний.

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Он сказал, что ПЦУ ведет с другими церквями переговоры в непубличной плоскости, донося правдивую информацию о себе.



"Поскольку Москва вливает порцию своей ложной информации, то мы стараемся доносить и нашу точку зрения: почему мы имеем право, кем мы являемся в Украине, что мы не захватываем храмы... Ведь основным аргументом Москвы является то, что новая "так называемая церковь" захватывает храмы "канонической Украинской православной церкви", которая на самом деле таковой не является, – это составляющая РПЦ. Мы развеиваем на международном уровне те мифы, которые сейчас РПЦ пропагандирует среди православных", – добавил Епифаний.