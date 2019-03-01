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01.03.19 12:24

Если Герасимов принимает участие в выборах вместо Порошенко, будем рады видеть его в студии, - пресс-служба "1+1 Медиа"

Пресс-служба медиахолдинга "1+1 Медиа" отреагировала на заявление Блока Петра Порошенко о недопуске представителя президента депутата Артура Герасимова на ток-шоу "Право на власть".

Если Герасимов принимает участие в выборах вместо Порошенко, будем рады видеть его в студии, - пресс-служба "1+1 Медиа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.

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Так, в заявлении говорится, что на эфир общественно-политического ток-шоу "Право на власть" от 28 февраля приглашались исключительно кандидаты в президенты Украины, а также эксперты в заявленной теме. При этом отмечается, что диалог по приглашению Петра Порошенко в эфир программы между его командой и редакцией программы продолжается уже несколько недель, но максимум чего удалось достичь - это предложение позвать вместо действующего президента в эфир председателя фракции БПП - Артура Герасимова.

"Мы поражены тем, что президента должен кто-то представлять. Еще раз подчеркиваем, на эфир "Право на власть" приглашены именно кандидаты в президенты. Если Петр Порошенко считает, что и на выборах 31 марта вместо него должен принимать участие именно Артур Герасимов, просим нам об этом сообщить. В таком случае будем рады видеть его в студии ток-шоу", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее пресс-служба БПП распространила заявление, в котором высказала возмущение недопуском на ток-шоу "Право на власть" представителя президента депутата Артура Герасимова.

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