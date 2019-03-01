Никакой агитации для военнослужащих ООС нет, - Наев

Об этом он сказал в интервью "Тижню", передает Цензор.НЕТ.

"Никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не предусмотрено, поэтому она и не проводится. У нас все воины хорошо образованные, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение", - сказал Наев.

По его словам, все военные смогут проголосовать на выборах президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Задача - сбор подписей и личных данных": Журналистка программы "Гроші" устроилась в штаб агитаторов БПП и слила подробности их работы. ВИДЕО

"Военнослужащие Объединенных сил, как и все граждане Украины, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков", - сказал командующий ООС.

Он добавил, что воины будут голосовать на правах обычных граждан по своим паспортам.

"Все те военнослужащие, которые, например, не привлечены в составе дежурных сил или к боевому дежурству утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные – после обеда", - сказал Наев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Доверенное лицо Тимошенко сотрудничает с людьми Новинского в кампании по снижению тарифов, - "Схемы". ВИДЕО

Он затруднился прогнозировать, не будет ли провокаций со стороны России, чтобы помешать выборам на Донбассе, но заверил, что военные приложат все усилия для того, чтобы голосование состоялось.

"Одно могу сказать точно: избирательное право военнослужащих будет обеспечено, и голосование никак не повлияет ни на боевую готовность войск, ни на удержание занимаемых позиций", - подытожил Наев.