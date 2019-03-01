Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Об этом Садовый заявил во время сегодняшнего брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - заявил Садовый, отметив, что "именно сейчас мы имеем шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы Гриценко и Садовый объединили силы, один из них мог бы выйти во второй тур выборов, - Кожемяко

"Все наверное видели эти расследования о коррупции в обороне нашего государства. Думаю это только вершина айсберга, там есть мародерство и большая трагедия. ... Вы, наверное, обсуждали решение КС, который возвращает нас в далекое прошлое. Я хотел бы, чтобы были изменения в стране. Я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, кто в нас верит. ... "Самопомич" - это та платформа, которая должна объединить все демократические силы", - заявил Садовый.

По словам Садового, в ближайшее время между ним и Гриценко будет подписано соглашение.

"Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичное соглашение. И там, в том соглашении, будут очень важны принципы. Принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех", - уточнил Садовый.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сдал коррупционера - получил процент. Бигус мог бы уже стать миллионером", - Зеленский рассказал, как будет бороться с коррупцией в армии. ВИДЕО