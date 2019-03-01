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01.03.19 13:20

Ни в Белом доме, ни в Брюсселе не было понимания того, что будет завтра, - Яценюк о начале оккупации РФ

Ситуация в Украине в феврале-марте 2014 года была непредсказуемой не только для украинских политиков, но и для западных лидеров.

Ни в Белом доме, ни в Брюсселе не было понимания того, что будет завтра, - Яценюк о начале оккупации РФ

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

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"Представьте себе ситуативную комнату Белого дома. Я же знаю, что там происходило заседание по этому вопросу. И уверен, что в этой ситуативной комнате не было окончательного понимания того, что будет завтра. И не было никакого понимания, что делать", - рассказал он.

По его словам, такая же ситуативная комната, скорее всего, была в Брюсселе, в каждой из стран Большой семерки, и там тоже не было никакого понимания.

"Потому что мир тоже столкнулся с новой реальностью. И они к ней не были готовы", - добавил Яценюк.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.

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