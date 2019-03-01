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01.03.19 13:50

Российские шпионы пытались найти в моей почте текст выступления в ООН. Но я не читаю по бумажке, - Яценюк

Лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк рассказал, как российские спецслужбы пытались найти файл с его выступлением на Совете безопасности ООН.

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Об этом он вспомнил в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

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"После встречи с Президентом Соединенных Штатов в Овальном кабинете я сажусь в поезд и еду в Нью-Йорк выступать на Совбезе ООН. И тут мне приходит информация о том, что русские явно мониторили всю почту МИД, правительства, нашего представительства. Мониторили – но не нашли файл с моим выступлением на Совете безопасности ООН. И резидентура, которая у них была, говорит, что Яценюк настолько засекретил свое выступление, что, вот, они все уже вскрыли - а выступления нет", - рассказал экс-премьер.

По его словам, причиной этого является то, что он всегда держит речь в голове.

"Я не читаю по бумажке. Выступления откладываю в голове. Могу короткие тезисы иногда записать. Выступая, могу что-то забыть, конечно. Но – никогда не читаю готовый текст с листа", - пояснил политик.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.

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