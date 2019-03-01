"Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп от БПП Александр Грановский.

Я практически не высказываюсь о перспективах того или иного кандидата на предстоящих выборах, результат которых мы с высокой вероятностью поймем в конце апреля. Я, конечно же, как член своей команды, верю в наш результат и считаю, что будет именно так, а не иначе. Но не высказываюсь преимущественно потому, что в моем больном сознании не умещается весь этот рафинированный популизм и разноцветная реальность хроник Нарнии, которую и кандидаты, и их команды старательно "напаривают" избирателю. Так воспитан, что для меня лично проще уйти от прямого ответа на вопрос и отмолчаться, нежели "лепить" полнейшую ахинею в эфир, если в силу каких-то причин обстоятельства не позволяют высказаться так, как хотелось бы, а в политике, чего таить, так бывает, когда речь заходит о командных действиях или командных решениях.

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Практически все телевизионные шоу с участием топ политиков пытаются, понятное дело, продать иллюзию самостоятельности кандидатов и, соответственно, самостоятельности выбора. Я не могу себе позволить допустить, что в настоящей жизни такой "товар" существует. Это, наверное, важный фактор, который следует принимать во внимание ровно в ту минуту, когда избиратель оказывается в кабинке.

Кампания любого без исключения политика обходится в порядки, превышающие миллиард гривен, как минимум. Разве у кого-то должно возникнуть справедливое ощущение о том, что такие средства политикам удалось собрать у неравнодушных избирателей? Мы все были свидетелями фандрейзинг-акробатического трюка одного из кандидатов, представляющего крыло молодых и перспективных политиков, которому удалось нафандрейзить искомую сумму, необходимую для участия в президентской гонке. По большому счету, молодой политик, к которому у общества не было вопросов в части репутации и темных делишек из прошлого (за исключением забытой мелодии для флейты), вывернулся на изнанку, чтоб получить на свой счет 2 с половиной миллиона гривен. Что должен был сделать такой политик для того, чтоб собрать миллиард? И не помогла б игра на сотне флейт одновременно (извиняюсь за не подростковый коллаж).

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Другие кандидаты, пускай и более известные, и с другим политическим опытом, уже успели потратить сотни миллионов на самые разные участки своих лозунгов. Скорей всего, должен появиться из студии закономерный вопрос о том, откуда ж берутся такие деньжища. Если не полениться и потратить ровно пол часа на поиск ответа на этот вопрос в google, окажется, что буквально от 3 до 5 человек в Украине и еще несколько за пределами в состоянии сделать подобную рисковую инвестицию в политиков. Да, безусловно, есть те, которые тратят свои собственные деньги, но их меньше.

Тем не менее я скорей пишу не о кандидатах и их какой-то зависимости (или отсутствии таковой), а о командах. Если вдруг кто-то решил покинуть свою команду и присоединиться к другой, у которой, волею судеб, водятся большие деньги, человек по умолчанию принимает правила игры новой команды, а свои героические принципы, хоть и на время, но засовывает в известное место. Делает это человек именно потому, что такой поступок сейчас и сегодня он находит своевременным и таким, который принесет в будущем, как политические, так и другие дивиденды. Любая другая риторика - чепуха.

Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть, а не тогда, когда их не было и нет сейчас".

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