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01.03.19 14:22

Вся верхушка СБУ и половина Генштаба были частью ФСБ и ГРУ, - Яценюк

После Революции Достоинства все руководство СБУ и половина Генерального штаба ВСУ оставались подконтрольны российским спецслужбам.

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Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

"У меня даже сомнений не было относительно того, сколько агентуры там (в Кабмине. - Ред.) было инфильтрировано. Слушайте, вся верхушка СБУ – это же было подразделение ФСБ. Половина Генштаба – это было подразделение ГРУ министерства обороны России. Конечно, я это понимал", - сказал он, комментируя ситуацию с переводчиком Гройсмана, которого взяли за шпионаж в пользу России.

Читайте также: Российские шпионы пытались найти в моей почте текст выступления в ООН. Но я не читаю по бумажке, - Яценюк

При этом Яценюк уверен, что часть шпионов по-прежнему занимают должности в украинских службах и ведомствах.

"Конечно, остались. И это не оценочное суждение. У меня этому есть подтверждение - в том числе и за счет кооперации с нашими западными партнерами. Я видел вполне конкретные документы", - сказал экс-премьер.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.

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