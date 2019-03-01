В БПП прокомментировали снятие Садового с выборов: Часть его избирателей поддержат Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев сказал на брифинге в пятницу в Киеве, комментируя заявление Аандрея Садового о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко

"Если оценивать фактор объединения, то, по нашим данным, мы не считаем, что оно существенным образом влияет на расстановку сил в кампании и на ранжир кандидатов рейтингов социологических компаний, потому что наш анализ показывает, что немногочисленные уже на данный момент избиратели Андрея Ивановича, они в разных пропорциях распределяются приблизительно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового, в случае его снятия с дистанции, готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", - сказал Медведев.

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По его словам, после январских опросов общественного мнения, "когда на первое место вышла команда Коломойского-Зеленского (бизнесмена Игоря Коломойского и шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. - Ред.), Порошенко объективно становится центром притяжения и для многих избирателей, и для многих политических сил государственного направления".

Поэтому, отвечая на вопрос о том, проводит ли команда Порошенко переговоры с другими кандидатами в президенты для объединения, Медведев ответил: "Я думаю, что рано или поздно такой вопрос о таких переговорах станет на повестку дня".

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