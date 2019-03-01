На Луганщине изъята партия саженцев плодовых деревьев, предназначенных для контрабанды в Россию

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж" в непосредственной близости от линии государственной границы Украины с Российской Федерацией при попытке незаконного перемещения товарно-материальных ценностей из Украины в РФ был задержан гражданин Украины, который на автомобиле "ГАЗ 3302" пытался переместить через государственную границу Украины вне таможенного контроля полипропиленовые мешки, в которых находились товары садоводства, а именно саженцы плодовых деревьев.

Смотрите: Налоговики на Волыни изъяли партию морепродуктов, ввезенных по заниженной таможенной стоимости

По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное хранение 28,6 тыс. штук саженцев плодовых деревьев и автомобиль общей ориентировочной стоимостью более 1,3 млн гривен.

По данному факту в отношении правонарушителя составлено протоколы по ст. 202, 185-10, 204-1 и ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Также читайте: Налоговики в Одессе блокировали незаконный импорт из Китая товаров, стоимостью 3,5 млн грн