Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.03.19 17:02

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус, в котором находились 15 граждан Украины, попал в аварию в Лодзинском воеводстве Польши. Водитель погиб, 2 пассажиров получили травмы.

польша,дтп

Пострадавших госпитализировали в больницу в местности Поддембице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"В связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика. По информации консула, в больнице остается 1 гражданин с легкими повреждениями. Планируется, что сегодня его выпишут", – рассказал замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Также на Цензор.НЕТ: В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали. ФОТОрепортаж

Пока уцелевших пассажиров автобуса разместили в здании школы неподалеку от места аварии.

По данным польского телеканала tvn24, ДТП произошло из-за того, что у двигавшегося навстречу автобусу грузовика оторвалось колесо. Оно, по словам журналистав, попало в лобовое стекло автобуса, который из-за этого перевернулся и рухнул в кювет.

Проверка показала, что водитель грузовика был трезв.

Смотрите также: "Расстрелять нах#й!" - российские военные на двух БТР устроили массовое ДТП в центре Курска. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100