Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Пострадавших госпитализировали в больницу в местности Поддембице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"В связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика. По информации консула, в больнице остается 1 гражданин с легкими повреждениями. Планируется, что сегодня его выпишут", – рассказал замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

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Пока уцелевших пассажиров автобуса разместили в здании школы неподалеку от места аварии.

По данным польского телеканала tvn24, ДТП произошло из-за того, что у двигавшегося навстречу автобусу грузовика оторвалось колесо. Оно, по словам журналистав, попало в лобовое стекло автобуса, который из-за этого перевернулся и рухнул в кювет.

Проверка показала, что водитель грузовика был трезв.

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