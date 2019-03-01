Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции

Об этом говорится в открытом письме-обращении к украинцам от 27 представителей интеллигенции - участников общественной инициативы "Слуга олигарха как угроза Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Популярный артист Владимир Зеленский, которого многие ошибочно ассоциируют с вымышленным героем сериала "Слуга народа" Голобородько, всерьез претендует на высший пост украинского государства. Что ж, это его право. А право людей - знать, кто скрывается за этой театральной маской", - говорится в обращении.

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Представители интеллигенции также отмечают: "Не секрет, что кандидат в президенты Зеленский - это проект одиозного олигарха Игоря Коломойского, который разворовал миллиарды долларов "Приватбанка". И только государство спасло вкладчиков от потери средств, проведя национализацию и взяв на себя финансовые обязательства искусственно обанкротившегося банковского учреждения".

Они призывают осознать, что "кандидат в президенты Владимир Зеленский - это вовсе не смешно!". "Потому что не может быть смешным то, что несет трагедию для Украины. Зеленский всем своим образом жизни, оффшорами, информационным и бизнес-ресурсом зависим от Коломойского, его телеканалов, юристов, режиссеров и политтехнологов", - убеждены авторы обращения.

Они напоминают, как "постоянно "Квартал 95" и его руководитель Зеленский насмехался над святыми для украинцев вещами: над украинским языком, Майданом, Томосом, лозунгом "Слава Украине!", выставлял украинцев в образе "хохлов-салоедов", а нашу страну - в образе проститутки. Непосредственно паясничал перед Януковичем, Медведевым и Кадыровым, и ни разу ему не пришло в голову извиниться".

"Уважаемые соотечественники! Надвигаются очередные президентские выборы. Мы не агитируем вас за определенного кандидата. Но считаем необходимым обратить внимание на следующее крайне опасное явление, как проект Коломойского "Зеленский - слуга народа". Выбрать этого человека Президентом - значит превратить Украину в объект насмешек для всего мира. Не отдавайте голос "по приколу" за лицемерную маску, марионетку коррупционного олигарха", - отмечается в открытом письме.

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Украинские интеллектуалы призывают каждого гражданина отнестись к своему выбору серьезно, потому что в нынешних социологических раскладах ценным является каждый голос. "Обдумайте последствия. Именно от вашего волеизъявления зависит судьба всей страны", - просят авторы обращения.

В то же время на пресс-конференции в Укринформе 1 марта дипломат Юрий Щербак, представляя соответствующее обращение, отметил: "Если не нравится власть и ее кандидат - в избирательном списке есть представители оппозиции, бизнесмены, экономисты, молодежь - поддержите кого-то из них. Но не отдавайте голос "по приколу".

Щербак также отметил, что для того, чтобы кандидаты в президенты были действительно достойными, надо изменить закон о выборах Президента. В частности, кандидата в Президенты должны выдвигать политические силы, они должны пройти жесткий отбор, в частности, как в США, где борются в каждом штате и затем только остаются один или два кандидата, и уже съезды решают, кто из них останется кандидатом. Кроме того, по его мнению, нужно значительно увеличить залог, "чтобы любой дядя Вася не мог стать кандидатом".

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В свою очередь, писатель-документалист Богдан Горынь отметил, что сравнение Зеленского с президентом США Рональдом Рейганом неуместны. А председатель общества "Просвита" Павел Мовчан отметил, что украинцам есть из чего выбирать - "путь Украины, и надо прекратить этот фарс".

Документ подписали: Вячеслав Брюховецкий, Юрий Буряк, Юрий Винничук, Петр Вольвач, Любовь Голота, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Александр Ирванец, Тарас Компаниченко, Дмитрий Ломачук, Надежда Лукьяненко, Павел Мовчан, Раиса Недашковская, Николай Нестерчук, Владимир Панченко, Александр Пономарев, Михаил Ратушный, Ирен Роздобудько, Вадим Скуратовский, Кирилл Стеценко, Николай Тимошик, Леонид Финберг, Елена Финберг, Николай Цымбалюк, Юрий Щербак, Владимир Яворивский.

Иван Дзюба присоединился к обращению, выразив особое мнение. Он пожелал таланту Зеленского "искрить" исключительно на сцене: "А як іскритиме на чолі держави, то може і себе спалити, і державу".