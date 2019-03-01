Порошенко поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе

Об этом глава государства заявил на заседании Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я поручаю начальнику Генерального штаба, министру оборону, министру инфраструктуры и председателю ОГА проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь", – сказал Порошенко.

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Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности, в том числе средств противовоздушной безопасности, защиты от диверсионно-разведывательных групп.

Он добавил, что если удастся эффективно провести переговоры с ЕС, провести обновление и электрификацию железнодорожной линии, будет запущен в Мариуполь и поезд "Интерсити".

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