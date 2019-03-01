Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.03.19 17:50

В Киеве налоговиками разоблачены компании, через которые осуществлено уклонение от уплаты 9 млн грн НДС

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева разоблачили ряд компаний, через которые осуществлялось пособничество в уклонении от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики.

В Киеве налоговиками разоблачены компании, через которые осуществлено уклонение от уплаты 9 млн грн НДС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа компаний, с использованием реквизитов которых в течение 2017-2018 гг. были предоставлены услуги охранным компаниям по минимизации налоговых обязательств, чем было совершено пособничество указанным предприятиям в уклонении от уплаты более 9 млн грн НДС.

Читайте: Налоговики на Черниговщине добились от сельхозпроизводителя возмещения в бюджет 2,9 млн грн неуплаченного ЕСВ

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъяты печати и документы фиктивных СХД, черновые записи, неучтенные денежные средства в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, электронные носители информации, а также литературу антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Продолжается следствие.

Также читайте: Налоговики в Киеве заблокировали схему с лимитами НДС фиктивного предприятия на 12,7 млн грн

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100