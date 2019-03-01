Мародерство не должно иметь срока давности. Мы должны принять закон аналогичный хорватскому, - Наливайченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gazeta.ua
Основой такого закона, по его мнению, может стать одноименный закон, принятый Республикой Хорватия в 2011 году.
По словам Наливайченко, закон должен, в частности, предусматривать сверхжесткое наказание за преступления, связанные с наживой во время войны, в том числе за:
- недобросовестную хозяйственную деятельность;
- сокрытие средств, полученных незаконным путем и отмывание средств;
- злоупотребление служебным положением, в частности в хозяйственной деятельности;
- запрещенную торговлю с агрессором;
- заключение заведомо убыточных договоров;
- избежание таможенного контроля;
- необоснованное завышение цен;
- уклонение от уплаты налогов;
- умышленное доведение до банкротства и злоупотребления банкротством.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.